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نشاطات رئيس الأركان
رئيس الأركان يستقبل الملحق العسكري الألماني
استقبل رئيس الأركان اللواء الركن رمزي أبو حمزة، في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري الألماني المقدم هلموت فونك في زيارة وداعية قدّم خلالها خلفه المقدم طارق لومب.
... والملحق العسكري الكويتي
استقبل رئيس الأركان اللواء الركن أبو حمزة، في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري الكويتي العقيد راشد الأنصاري في زيارة وداعية قدّم خلالها خلفه المقدم الركن حمد محمد الحمدان.
... والملحق العسكري الإيراني
استقبل رئيس الأركان اللواء الركن أبو حمزة، في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري الإيراني العميد محمد علي رحماني، في زيارة وداعية قدّم خلالها العميد نادر حليمي.
... ووفداً عسكرياً صينياً
استقبل اللواء الركن رمزي أبو حمزة، في مكتبه في اليرزة، بالنيابة عن قائد الجيش وفداً صينياً برئاسة الفريق الأول ليو زهينيو يرافقه الملحق العسكري الصيني العقيد شي غوانغ شانغ.