نشاطات رئيس الأركان

... والملحق العسكري الإيراني

استقبل رئيس الأركان اللواء الركن أبو حمزة، في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري الإيراني العميد محمد علي رحماني، في زيارة وداعية قدّم خلالها العميد نادر حليمي.