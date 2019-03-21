نشاطات رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقّد فوج التدخل الرابع

تضحيات الجيش لا تُقاس بالمعايير المادية وحقوق العسكريين مقدّسة

أكّد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم أنّ تضحيات الضباط والعسكريين، لا سيّما الشهداء والجرحى، لا تقاس بالمعايير المادية، مشيرًا إلى أنّ حقوقهم مقدّسة وستبقى دائمًا في صلب أولويات القيادة.

كلام رئيس الأركان جاء خلال تفقّده قيادة فوج التدخل الرابع في ثكنة هنري شهاب ـــــ بيروت، حيث جال في أقسامه، مطّلعًا على المهمات التي ينفّذها الفوج في قطاع مسؤوليته وحاجاته والصعوبات التي يواجهها.

وفي لقائه مع الضباط والعسكريين، أثنى اللواء الركن العرم على جهودهم، كونهم مسؤولين عن قطاع حساس في العاصمة بيروت، والتي يوليها الجيش أهمية مطلقة.

وبعد ذلك انتقل اللواء الركن العرم إلى المركز التدريبي التابع للفوج في منطقة السمرلاند، حيث اطّلع على النشاطات التدريبية المنفّذة بهدف رفع مستوى الاحتراف والجهوزية في الوحدات القتالية.

... ويترأس احتفال تخريج جنود إناث في الوروار

ترأس رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، احتفال تخريج 1429 عنصرًا من العسكريين الإناث في فوج الهندسة – الوروار، بعد أن أنهين دورة التدريب الأساسي المخصصة لهنّ، وذلك في حضور عدد من كبار ضباط الجيش وذوي المتخرجات.

وألقى اللواء الركن العرم كلمة قال فيها: «لقد جمعت المرأة في الجيش شرف الأمومة وتربية الأبناء على أسسٍ إنسانية وأخلاقية سامية، مع شرف أداء رسالة الجندية والدفاع عن الوطن، وأدخلت إلى العمل العسكري رونقًا خاصًا، ورفعت مستوى الأداء والتفاني والاحترام، بحيث برز تكامل واضح بين العسكريين الذكور والإناث، في مختلف الوظائف والمهمات».واختُتم الحفل بعرضٍ عسكري شاركت فيه العسكريات المتخرجات.

رئيس الأركان يستقبل الملحق العسكري التركي

استقبل رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم في مكتبه في اليرزة، الملحق العسكري التركي العقيد بيرم بيان، وبحث معه في علاقات التعاون بين الجيشين.