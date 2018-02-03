نشاطات رياضية في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

إعداد: روجينا خليل الشختورة

نظّمت الجمعية اللبنانية للإصلاح والتأهيل في مدينة طرابلس نشاطات رياضية لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك تحت شعار «عيش مؤمن، وما تموت مدمن». شاركت فرق الجيش في فعاليات هذا اليوم وسجّلت نتائج جيدة، إذ تبارى الجيش مع خريجي مدرسة القلمون في الكرة الطائرة وفاز بنتيجة 2-صفر، ومع نادي المتحد في كرة السلة وفاز بنتيجة 60-48، ومع فريق جامعات طرابلس في كرة القدم المصغرة وفاز أيضًا بنتيجة 2-صفر.

كذلك، قدّمت فرق الجيش في الألعاب القتالية عروضًا في: الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكواندو والتاي بوكسينغ، وذلك في حديقة الدكتور عزّام الشهال – الخناق.