نشاطات وزيرة الدفاع

الجمعة, 20 تشرين الثاني 2020

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر السفيرة الكندية في لبنان شانتال تشيستني، ترافقها المستشارة السياسية السيدة مانو بوكلير والملحق العسكري دايفيد جونز، وجرى عرض للأوضاع العامة والمساعدات المتعلقة بالمتضررين جراء إنفجار مرفأ بيروت. الوزيرة عكر أكدت أن العمل جارٍ من أجل النهوض بالقطاع الصحي والتعليمي في ظل وباء كورونا والوضع الإقتصادي الصعب.

السفيرة الكندية جددت دعم بلادها للبنان في عدد من المجالات، لا سيما دعم الجيش اللبناني، وأملت تشكيل الحكومة في أقرب وقت، كما هنّأت الوزيرة عكر لمناسبة عيد الإستقلال.

الوزيرة عكر إلتقت كذلك القائم بالأعمال العراقي في لبنان السيد أمين عبد الإله النصراوي، يرافقه المستشار السياسي الدكتور أحمد جمال ومدير القسم السياسي في السفارة السيد براء صبري، وجرى البحث في نتائج زيارتها الى دولة العراق.

وزيرة الدفاع إستقبلت أيضاً رئيس حزب التضامن النائب السابق إميل رحمة وعرضت معه شؤوناً إنمائية، لا سيما موضوع إستصلاح الأراضي وشق الطرقات في الجرود، كما قدم للوزيرة عكر التهاني لمناسبة عيد الإستقلال، وأشار رحمة عقب اللقاء الى ضرورة تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد والأمس قبل اليوم من أجل إنقاذ لبنان.