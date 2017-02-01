نشاطات وزير الدفاع

الاثنين, 27 آذار 2017

تقبّل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف وعائلته التعازي بوفاة خاله المرحوم جان لويس تيسونيير في كنيسة مار نقولا في الأشرفية. وحضر معزياً الوزير بيار رفول ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري، الرئيس اميل لحود، الرئيس تمام سلام، الرئيس ايلي الفرزلي، الرئيس عصام ابو جمرة، والوزراء: سليم جريصاتي، طارق الخطيب، حسين الحاج حسن، محمد كبارة، جان أوغسبيان، ميشال فرعون، سيزار أبي خليل ، نقولا التويني، غازي زعيتر.

كما قدّم التعازي النواب: بهية الحريري، محمد رعد، نواف الموسوي، انطوان سعد، زياد أسود، خضر حبيب، نبيل نقولا، عباس هاشم، فادي كرم، قاسم هاشم، أمل ابي زيد، سليم سلهب،نديم الجميل، محمد الحوت، نبيل دو فريج، سيرج طور سركيسيان، ألان عون، كاظم الخير، هنري حلو، فادي الأعور، جيلبيرت زوين، أغوب بقردونيان، اميل رحمة، محمد قباني، فريد الخازن، غازي العريضي، رياض رحال، محمد الحجار، زياد القادري، عاطف مجدلاني، نعمة الله ابي نصر، سيمون ابي رميا، ميشال موسى، ادغار معلوف، ناجي غاريوس، احمد فتفت، سمير الجسر، اكرم شهيب.

الوزراء السابقون: وليد الدعوق، نايلة معوض، بشارة مرهج، الان حكيم، نقولا الصحناوي، غابي ليون، يوسف سلامة، سجعان القزي، ناجي البستاني، جورج قرم،ماريو عون، محمد المشنوق، شربل نحاس، عدنان السيد حسين، شكيب قرطباوي، نقولا النحاس.

النواب السابقون: أمين شري، اميل اميل لحود، عمار الموسوي، مروان ابو فاضل، جهاد الصمد، شامل موزايا، سليم عون، جواد بولس، منصور غانم البون.

السيدة ميريام سكاف، السيد ميشال معوض، السيد نادر الحريري.

كما حضر معزياً متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، وسفراء وملحقون عسكريون في عدد من البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، قائد الجيش العماد جوزاف عون، مدير عام أمن الدولة اللواء جورج صليبا، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير عام قوى الامن الداخلي السابق اللواء ابراهيم بصبوص، مدير عام الامن العام السابق اللواء جميل السيد، رئيس الاركان في الجيش اللواء حاتم ملّاك، عضو المجلس العسكري اللواء جورج شريم،مدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر، قائد لواء الحرس الجمهوري العميد الركن سليم الفغالي،المدعي العام العسكري القاضي صقر صقر، وممثلون عن الأجهزة الأمنية والعسكرية وكبار الضباط ، وقضاة ومحامون، مستشار رئيس الجمهورية الأستاذ جان عزيز، مدير المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، وشخصيات سياسية وحزبية واعلامية واجتماعية ورؤساء بلديات ومخاتير.