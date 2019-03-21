نشاطات وزير الدفاع

الأربعاء, 17 نيسان 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في مكتبه في اليرزة، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان السيد وليد البخاري الذي قدم له التهنئة لمناسبة توليه منصبه الجديد في الحكومة اللبنانية.

وقد توافق الوزير بو صعب وضيفه على أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين، ضمن إطار اللجنة الفنية لمناقشة تفعيل التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، التي تم تشكيلها برعاية سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكّدا في هذا السياق العمل على استكمال مناقشة بنود اتفاقية التعاون العسكري بين الجانبين، وصولاً إلى توقيعها في أقرب وقت ممكن.

من جهة أخرى، أكد الوزير بو صعب والسفير البخاري وجوب تكثيف الجهود لتنسيق المواقف العربية في ما خص القضايا التي تهم الدول العربية كافة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح هذه الدول وشعوبها، مع المحافظة على سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.