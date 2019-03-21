نشاطات وزير الدفاع

الاثنين, 16 أيلول 2019

عُقد في وزارة الدفاع الوطني اجتماعٌ ضمَّ كلًّا من وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، ووزيرة الداخليَّة والبلديات ريَّا الحسن، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وعددًا من الضباط. وتمَّ التداول في موضوع التدبير رقم 3، حيث فرَّق المجتمعون بين تعويض بدل الانتقال اليومي والضمائم الحربية، وتمّ التوافق على إبقاء تعويض بدل الانتقال اليومي كما هو معمول فيه حالياً وفقاً لتدبير الاستنفار رقم 3.

أمَّا في ما خصَّ الضمائم الحربية، فتمّ التوصل إلى صيغة تقضي بتوزيع استفادة العناصر من هذه الضمائم بين تدبير الاستنفار رقم 3 وتدبير الاستنفار رقم 2 وفقاً لمقتضيات الخدمة، وتدبير الاستنفار رقم صفر (أي لا تدبير) لذوي الاوضاع الاستثنائية (نقاهة، سجن، مأذون داخل وخارج البلاد...).