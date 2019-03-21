نشاطات وزير الدفاع

الخميس, 07 تشرين الثاني 2019

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش، وجرى البحث في تقرير مجلس الأمن حول عمل اليونيفيل في لبنان وحول التزام لبنان تجاه القرارات الدوليَّة.

كما وتم التطرُّق إلى الوضع الاقتصادي والمالي الضاغط الذي يعانيه لبنان مع التشديد على ضرورة اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتخطِّي هذه المرحلة.

وجرى البحث أيضاً في موضوع الحراك الذي يشهده لبنان منذ قرابة ثلاثة أسابيع، وتمَّت الإشادة بالدور المسؤول الذي يضطلع به الجيش اللبناني في ظلّ ما يتعرّض له من ضغوطات، وبالعمل الذي قام به للحفاظ على الأمن، إلى جانب عمله على ضبط الحدود. وأشار وزير الدفاع إلى أنَّ الجيش عمد إلى فتح الطرقات في الوقت المناسب لتفادي أي انفجار داخلي بين المواطنين والمتظاهرين أنفسهم مؤكِّداً أنَّ المؤسَّسة العسكرية تتَّخذ القرارات بما يخدم المصلحة العامة. من جهته، أثنى الضيف على أداء الجيش اللبناني المميَّز في هذه المرحلة الحرجة التي تمرُّ فيها البلاد وعلى تمكَّنه من فتح الطرقات بدون القيام بأي أعمال عنف.