نشاطات وزير الدفاع

الثلاثاء, 18 شباط 2020

استقبلت نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني زينة عكر كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمر يرافقه السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ والملحق العسكري البريطاني أليكس هيلتون. وهنَّأ الضيف الوزيرة على تولِّيها منصبها الجديد وجرى البحث في مشاريع التعاون القائمة بين الجانبين ومنها مشروع الأبراج الحدوديَّة المشترك بين الجيشين اللبناني والبريطاني لتأمين الحدود مع سوريا معربًا عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون بين الجانبين.

كما واستقبلت الوزيرة عكر منسِّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانيَّة في لبنان فيليب لازاريني وجرى البحث في الخطوط العريضة للتنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والوزارات اللبنانيَّة المعنيَّة ضمن إطار الدعم الذي تقدِّمه منظَّمة الأمم المتحدة للبنان.