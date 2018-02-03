نشاط اليوم الخامس للعماد عون في أستراليا

الجمعة, 25 أيار 2018

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون والوفد المرافق مدينة ملبورن المحطة الأخيرة في جولته الأسترالية حيث كرمته الجالية اللبنانية في احتفال حاشد نظمه رئيس غرفة تجارة وصناعة لبنان وأستراليا المحامي فادي الزوقي وبرعاية القنصل اللبناني في فيكتوريا زياد عيتاني.

حضر المناسبة السفير اللبناني وعدد من ممثلي الطوائف والأحزاب والمؤسسات والجمعيات اللبنانية.

افتتح الإحتفال بالنشيدين اللبناني والأسترالي، فدقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيشين الأسترالي واللبناني. قدم المناسبة كل من الإعلامي طوني شربل وبرناديت خوري، ثم ألقى الزوقي كلمة رحب فيها "بضيف الجالية الكبير والمميز العماد جوزاف عون في ملبورن في إطار زيارته التاريخية إلى أستراليا، وأكد دعمه لمؤسسة الجيش التي يلتقي حولها اللبنانيون المقيمون والمنتشرون.

وتعاقب على الكلام كل من القنصل زياد عيتاني وفواز سنكري ممثلاً بنك سيدني، فالنائب السابق فيليب رادوك، ثم رئيس تحرير النهار الأسترالية أنور حرب والعميد المتقاعد فارس خوري. وأثنى المتكلمون على مناقبية وحكمة العماد عون في قيادة الجيش.

وقدم الزوقي درع غرفة التجارة إلى العماد عون. فيما قدم قائد الجيش دروعاً تقديرية إلى كل من القنصل عيتاني وفادي الزوقي والعميد خوري، وقدمت السيدات في غرفة التجارة شهادة تقديرية بإسم الغرفة إلى السيدة نعمت جوزاف عون.

وألقى العماد جوزاف عون كلمة أكد فيها أن الأمن مستتب في لبنان، ودعا أبناء الجالية إلى زيارة بلدهم وعدم التأثر بالإشاعات الكاذبة، لافتاً إلى أن وطننا ورغم الوضع المتفجر في المنطقة، لا يزال الأفضل أمنياً نتيجة سهر المؤسسة العسكرية وباقي القوى الأمنية.

وشكر العماد عون أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا على مساعدتهم للمؤسسة العسكرية، مشدداً على أن "سلاحنا الأساسي هو مؤازرة اللبنانيين لنا في كل معاركنا"، مشيراً إلى أن الأمور في لبنان مستقرة بفضل وعي اللبنانيين ودعمهم لوطنهم وجيشهم في كل المواجهات التي يخوضها، وشدد على أن الجيش لا ينسى شهداءه ولا عائلاتهم التي هي أمانة لديه.

ولفت إلى أن لبنان هو الأصالة والإيمان والطوائف وليس الطائفية والمذهبية، ولبنان الوطن ليس جغرافية وتاريخ بل لبنان هو الأرز، لبنان الموقف والإيمان، وتوجه إلى أبناء الجالية بقوله: لبنان لن ينساكم فليكن أيقونة في وجدانكم.

ومما قاله بالصوت:...