نشاط وزير الدفاع الوطني

الثلاثاء, 21 شباط 2017

التقى معالي وزير الدفاع الوطني الاستاذ يعقوب رياض الصرّاف في مطار رفيق الحريري الدولي بعد ظهر اليوم بقائد أركان الجيش الايطالي الجنرال كلاوديو غرازيانو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى يرافقه سعادة السفير ماسيمو ماروتي سفير الجمهورية الايطالية في لبنان والملحق العسكري لدى السفارة الجنرال بيترو لويجي مونتيدورو حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الاقليمي، وأثنى معاليه على الجهود التي تقوم بها الوحدة الايطالية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، وأكد على تعزيز التعاون على كافة الصعد.