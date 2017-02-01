نصيحة الشيف

إعداد: ليال قصر الفحل

ينصح الشيف ريشار الخوري بتحضير صلصة السريراتشا في المنزل بدل شرائها من السوبرماركت لأن تحضيرها سهل ولا يتطلب وقتًا طويلًا وبهذه الطريقة نحصل على هذه الصلصة الحارة طبيعيًا من دون مواد اصطناعيّة.



• المكونات:

رب البندورة: ملعقتان كبيرتان.

بندورة: حبتان متوسطان.

ثوم: فصّان.

بقدونس مفروم: ملعقة كبيرة.

حبق جافّ: نصف ملعقة صغيرة.

فلفل حارّ: نصف معلقة صغيرة.

ملح: حسب الرغبة.

زيت زيتون: 3 ملاعق كبيرة.



• طريقة التحضير:

- تقشّر حبتا البندورة وتسلقان حتى النضوج ثم ترفعان عن النار وتقطعان مربعات صغيرة.

- يسخّن زيت الزيتون ويضاف إليه الثوم المقطع قطعًا صغيرة ويقلب، ثمّ البندورة وربّ البندورة. تقلّب المكونات جيدًا، وتترك على النار متوسطة لمدة 10 دقائق، ثم يضاف إليها الفلفل الحار (بعد أن تنزع منه البذور ويقطّع قطعًا صغيرة جدًّا)، البقدونس المفروم والحبق والملح وتحرّك حتى تصبح صلصة كثيفة.

- تستخدم الصلصة باردة. ويمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة في وعاء مغلق الإحكام في البراد أو في الثلاجة.