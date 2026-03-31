نعي أربعة شهداء

السبت, 07 آذار 2026

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب عبد السلام عادل التركي الذي استشهد بتاريخ 7 /3 /2026 جرّاء غارة إسرائيلية معادية في منطقة كوثرية الرز - صيدا، والعريف الأول حسين عوض عوض والمجند (م.خ.) جواد حسين عوض اللذين استشهدا بتاريخ 7 /3 /2026 خلال اشتباك مع العدو الإسرائيلي في منطقة الخريبة - بعلبك، والمجند (م.خ.) علي أيوب خليل الذي استشهد بتاريخ 7 /3 /2026 جرّاء غارة إسرائيلية معادية في منطقة النبي شيت – بعلبك.

وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

• الرقيب الشهيد عبد السلام التركي

- من مواليد 14 /9 /1993 بستان - صور.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

• العريف الأول الشهيد حسين عوض عوض

- من مواليد 27 /4 /1977 الخريبة – بعلبك.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله 6 أولاد.

• المجند الشهيد جواد حسين عوض

- من مواليد 1 /8 /2006 الخريبة – بعلبك.

- حائز تهنئته العماد قائد الجيش عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

• المجند الشهيد علي أيوب خليل

- من مواليد 20 /4 /2008 الخريبة – بعلبك.

- حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرتين.

- الوضع العائلي: عازب.