نعي أربعة شهداء

السبت, 07 آذار 2026

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب عبد السلام عادل التركي الذي استشهد بتاريخ 7 /3 /2026 جرّاء غارة إسرائيلية معادية في منطقة كوثرية الرز - صيدا، والعريف الأول حسين عوض عوض والمجند (م.خ.) جواد حسين عوض اللذين استشهدا بتاريخ 7 /3 /2026 خلال اشتباك مع العدو الإسرائيلي في منطقة الخريبة - بعلبك، والمجند (م.خ.) علي أيوب خليل الذي استشهد بتاريخ 7 /3 /2026 جرّاء غارة إسرائيلية معادية في منطقة النبي شيت – بعلبك.

 

وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:
•  الرقيب الشهيد عبد السلام التركي 
-  من مواليد 14 /9 /1993  بستان - صور.
-  حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-   الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

 

•  العريف الأول الشهيد حسين عوض عوض 
-   من مواليد 27 /4 /1977 الخريبة  – بعلبك.
-  حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-   الوضع العائلي: متأهل وله 6 أولاد.

 

•  المجند الشهيد جواد حسين عوض 
-  من مواليد 1 /8 /2006 الخريبة  – بعلبك.
-  حائز تهنئته العماد قائد الجيش عدة مرات.
-   الوضع العائلي: عازب.

 

•  المجند الشهيد علي أيوب خليل 
-  من مواليد 20 /4 /2008 الخريبة  – بعلبك.
-  حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرتين.
-   الوضع العائلي: عازب.

