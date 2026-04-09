نعي أربعة شهداء

الخميس, 09 نيسان 2026

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الشهداء الأربعة الذين استشهدوا بتاريخ 8 /4 /2026 جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ وفقًا لما يلي:
•    الرقيب أول الشهيد حسين خالد ياسين في مدينة صيدا.
•    الجندي أول الشهيد محمد بسام شحيتلي في بلدة شمسطار- بعلبك.
•    المجند الشهيد علي حسن قاسم في بلدة شمسطار – بعلبك.
•    التلميذ الرتيب الشهيد علي ناصر الدين في بلدة المنصورة – الهرمل.

 

وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

•    الرقيب أول الشهيد حسين خالد ياسين:
-    من مواليد 17 /8 /1993 الكفور – النبطية.
-    حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-     الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ 9 /4 /2026 الساعة 12.00 كوديعة في جبانة حارة صيدا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.

 

•    الجندي أول الشهيد محمد بسام شحيتلي:
-    من مواليد 15 /5 /1996 شمسطار- بعلبك.
-    حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    الوضع العائلي: عازب.
تحدد مراسم التشييع لاحقًا.

 

•    المجند الشهيد علي حسن قاسم:
-    من مواليد 20 /4 /2006 مزرعة الضليل - بعلبك.
-    حائز على تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.
-    الوضع العائلي: عازب.
نُقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ 9 /4 /2026 الساعة ۱۰.۳۰ من أمام مستشفى العبدالله - رياق إلى بلدة مزرعة الضليل - بعلبك حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲.۰۰ ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

 

•    التلميذ الرتيب الشهيد علي ناصر الدين:
-    من مواليد 29 /7 /2003 الكواخ – الهرمل.
-    الوضع العائلي: عازب.
أقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ 9 /4 /2026 الساعة ١٠.٠٠ في جبانة الشربين الفوقا – الهرمل. 

