نعي أربعة شهداء

الخميس, 09 نيسان 2026

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الشهداء الأربعة الذين استشهدوا بتاريخ 8 /4 /2026 جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ وفقًا لما يلي:

• الرقيب أول الشهيد حسين خالد ياسين في مدينة صيدا.

• الجندي أول الشهيد محمد بسام شحيتلي في بلدة شمسطار- بعلبك.

• المجند الشهيد علي حسن قاسم في بلدة شمسطار – بعلبك.

• التلميذ الرتيب الشهيد علي ناصر الدين في بلدة المنصورة – الهرمل.

وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

• الرقيب أول الشهيد حسين خالد ياسين:

- من مواليد 17 /8 /1993 الكفور – النبطية.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ 9 /4 /2026 الساعة 12.00 كوديعة في جبانة حارة صيدا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.

• الجندي أول الشهيد محمد بسام شحيتلي:

- من مواليد 15 /5 /1996 شمسطار- بعلبك.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

تحدد مراسم التشييع لاحقًا.

• المجند الشهيد علي حسن قاسم:

- من مواليد 20 /4 /2006 مزرعة الضليل - بعلبك.

- حائز على تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

نُقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ 9 /4 /2026 الساعة ۱۰.۳۰ من أمام مستشفى العبدالله - رياق إلى بلدة مزرعة الضليل - بعلبك حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲.۰۰ ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

• التلميذ الرتيب الشهيد علي ناصر الدين:

- من مواليد 29 /7 /2003 الكواخ – الهرمل.

- الوضع العائلي: عازب.

أقيم المأتم يوم الخميس بتاريخ 9 /4 /2026 الساعة ١٠.٠٠ في جبانة الشربين الفوقا – الهرمل.