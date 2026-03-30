- En
- Fr
- عربي
نعي الجندي الشهيد علي حسين عجم
الاثنين, 30 آذار 2026
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الجندي الشهيد علي حسين عجم الذي استشهد بتاريخ 30 / 3 /2026 جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية عند حاجز العامرية – صور.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
- من مواليد 02 / 12 /1994 مشتى حمود - عكار.
- حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.
- الوضع العائلي: عازب
يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١ الساعة ٩.٣٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة مشتى حمود - عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۳.۳۰ ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والده الكائن في البلدة نفسها.