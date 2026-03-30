نعي الجندي الشهيد علي حسين عجم

الاثنين, 30 آذار 2026

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الجندي الشهيد علي حسين عجم الذي استشهد بتاريخ 30 / 3 /2026 جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية عند حاجز العامرية – صور.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 02 / 12 /1994 مشتى حمود - عكار.

- حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب

يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٣١ الساعة ٩.٣٠ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة مشتى حمود - عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۳.۳۰ ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل والده الكائن في البلدة نفسها.