نعي الجندي الشهيد محمد سليمان الأحمد

الأربعاء, 10 حزيران 2026

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد بتاريخ 10 /6 /2026 متأثرًا بجراحه جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محلة قعقعية الجسر – النبطية وذلك يوم الثلاثاء  بتاريخ 17 /3 /2026.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
-    من مواليد 8 /2 /1997 سردة – مرجعيون.
-    حائز تهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.
-     الوضع العائلي: عازب.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ 10 /6 /2026 الساعة 13.30 ويُدفن كوديعة في مقبرة تل أمون –  الماري –  حاصبيا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.
تُقبل التعازي بعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في مدرسة جب جنين - البقاع الغربي.

 