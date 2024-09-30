نعي الجندي الشهيد يوسف حسان عبد العال

الاثنين, 30 أيلول 2024

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الجندي الشهيد يوسف حسان عبد العال الذي استشهد بتاريخ 30 /9 /2024 متأثرًا بجراح أصيب بها جراء استهداف العدو الإسرائيلي دراجة نارية أثناء مرورها عند حاجز العمرة - الوزاني، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 6 /10 /1999 كفر شوبا – حاصبيا.

- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 28 /6 /2017.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئة عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

أقيم المأتم بتاريخ 30 /9 /2024 الساعة 17:00 ووري الثرى في جبانة بلدة حلتا.

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل والده السيد حسان عبد العال الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بوالده على الرقم التالي: 542867/ 70