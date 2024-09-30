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نعي الجندي الشهيد يوسف حسان عبد العال
الاثنين, 30 أيلول 2024
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الجندي الشهيد يوسف حسان عبد العال الذي استشهد بتاريخ 30 /9 /2024 متأثرًا بجراح أصيب بها جراء استهداف العدو الإسرائيلي دراجة نارية أثناء مرورها عند حاجز العمرة - الوزاني، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد 6 /10 /1999 كفر شوبا – حاصبيا.
- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 28 /6 /2017.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئة عدة مرات.
- الوضع العائلي: عازب.
أقيم المأتم بتاريخ 30 /9 /2024 الساعة 17:00 ووري الثرى في جبانة بلدة حلتا.
تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزل والده السيد حسان عبد العال الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بوالده على الرقم التالي: 542867/ 70