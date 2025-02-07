نعي الرائد الإداري كامل علو

الجمعة, 07 شباط 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه الرائد الإداري كامل علو، الذي توفي بتاريخ 6 / 2 /2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 6 /6 /1983 زوطر الغربية - النبطية.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 25 /6 /2012 بصفة ملازم، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة رائد اعتبارًا من 1 /7 /2024.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- عازب.

- ينقل الجثمان بتاريخ 7 /2 /2025 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى منزل الفقيد في حي الحريق في النبطية الفوقا، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 14.00 في حسينية البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن في حسينية النبطية الفوقا وبعد الدفن في منزل الفقيد في البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 9 /2 /2025 إبتداًء من الساعة 11.00 في البلدة المذكورة أعلاه.