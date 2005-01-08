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نعي الرقيب أول الشهيد وسيم الحاج
الأربعاء, 11 كانون الثاني 2017
تنعى قيادة الجيش– مديرية التوجيه، الرقيب أول وسيم نمر الحاج، الذي استشهد بتاريخ اليوم على أثر حادث سير أثناء قيامه بتنفيذ مهمة عسكرية على طريق المصيلح - النبطية. وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
- من مواليد 1/8/1985 – رميش - بنت جبيل.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 8/1/2005.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل / دون أولاد.
ينقل الجثمان بتاريخ 12/1/2017 الساعة 10:00 من مستشفى الراعي – صيدا إلى صالون كنيسة سيدة الخلاص – مرجعيون، حيث يقام المأتم الساعة 15:00 في الكنيسة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة الخلاص – مرجعيون، وبتاريخ 13/1/2017 اعتباراً من الساعة 10:00 ولغاية الساعة 18:00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ 14/1/2017 اعتباراً من الساعة 10:00 ولغاية الساعة 15:00 في كنيسة التجلي – رميش، وبتاريخ 15/1/2017، اعتباراً من الساعة 11:00 ولغاية الساعة 18:00 في كنيسة مار نهرا - فرن الشباك.