نعي الرقيب الأول الشهيد ايلي الجبيلي

الخميس, 23 تموز 2026

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب الأول ايلي الجبيلي الذي استشهد بتاريخ 22 /7 /2026 نتيجة انقلاب آلية عسكرية في منطقة القرنة السوداء.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 11 /9 /1997 منيارة – عكار.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن بتاريخ 28 /9 /2016.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ 23 /7 /2026 الساعة 10.00 من مستشفى سيدة المعونات – جبيل إلى كنيسة سيدة الوردية – كرم عصفور – عكار حيث يقام المأتم الساعة 17.00 ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الجمعة بتاريخ 24 /7 /2026 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 وابتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة.