نعي الرقيب الشهيد بول أنطوان الجردي

الخميس, 16 شباط 2023

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب الشهيد بول أنطوان الجردي، الذي استشهد بتاريخ 16 / 2 / 2023 بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مطلوبين في بلدة حورتعلا ـــ البقاع.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 6 / 9 / 1999 تعلبايا ــــ زحلة.

- تطوع في الجيش بتاريخ 14 / 11 / 2018.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 17 / 2 / 2023 الساعة 10.00 من مستشفى العبدالله – رياق إلى كنيسة مار الياس ـــ تعلبايا حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.30 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 17 / 2 / 2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 قي صالون الكنيسة المذكورة أو على رقم هاتف والده: 533667/ 70.