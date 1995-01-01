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نعي الرقيب الشهيد بول أنطوان الجردي
الخميس, 16 شباط 2023
تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب الشهيد بول أنطوان الجردي، الذي استشهد بتاريخ 16 / 2 / 2023 بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مطلوبين في بلدة حورتعلا ـــ البقاع.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
- من مواليد 6 / 9 / 1999 تعلبايا ــــ زحلة.
- تطوع في الجيش بتاريخ 14 / 11 / 2018.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: عازب.
ينقل الجثمان بتاريخ 17 / 2 / 2023 الساعة 10.00 من مستشفى العبدالله – رياق إلى كنيسة مار الياس ـــ تعلبايا حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.30 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بتاريخ 17 / 2 / 2023 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 قي صالون الكنيسة المذكورة أو على رقم هاتف والده: 533667/ 70.