نعي الرقيب الشهيد محمد حمود

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب الشهيد محمد حمود، الذي استشهد بتاريخ 16 /4 /2026 جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ في بلدة كفرملكي – صيدا. وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 01 /08 /1992 كفرملكي ـــ صيدا.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن بتاريخ 12 /12 /2017.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

- يٌنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ 18 /4 /2026 الساعة 10.00 من مستشفى عسيران - صيدا إلى بلدة كفرملكي حيث يٌقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

- تٌقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل جدّه الكائن في البلدة ذاتها.