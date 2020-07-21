نعي الرقيب حمزة اسكندر الذي استُشْهد جرّاء الانفجار في مرفأ بيروت

الأحد, 09 آب 2020

تنعي قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب حمزة اسكندر الذي استُشهد جرّاء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت بتاريخ 4 / 8 / 2020.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 5 / 4 / 1995 الحريقة- محافظة بعلبك الهرمل.

تطوّع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 28 / 2 / 2015.

حائز تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة، وتهنئته 4 مرات.

الوضع العائلي: عازب.

يُنقل الجثمان بتاريخ 9 / 8 / 2020 الساعة 14.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الهرمل – حي الوقف حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 19.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل عمه حسن علي اسكندر الكائن في الهرمل- حي المرح.