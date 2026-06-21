نعي العريف الشهيد سمير العبد

الأحد, 21 حزيران 2026

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه العريف الشهيد سمير العبد الذي استشهد بتاريخ 21 /6 /2026 متأثرًا بجراحه جرّاء استهداف مركزه بغارة إسرائيلية معادية في بلدة القليلة - صور وذلك بتاريخ 24 /11 /2024.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 10 /10 /1985 الوسطاني - صيدا.

- حائز تنويه وتهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله 3 أولاد.

يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ 2026/6/22 الساعة 10.00 من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى جامع سيروب - صيدا، حيث يُقام المأتم الساعة 12.00 ويوارى الثرى في مدافن منطقة سيروب - صيدا.

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 18.00 ويوم الثلاثاء بتاريخ 2026/6/23 ابتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 14.00 في منزله الكائن في منطقة الفوار - صيدا (بناية الكريستال - تلة العروس) أو عبر الاتصال بشقيقه السيد علي العبد على رقم الهاتف: 76/708231.