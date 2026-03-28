نعي العريف الشهيد فضل عبدالله أيوب

السبت, 28 آذار 2026

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه العريف الشهيد فضل عبدالله أيوب الذي استشهد بتاريخ 28 /3 /2026 جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في بلدة كفرتبنيت – النبطية.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 20 /2 /1991 كفرتبنيت - النبطية.

- حائز تنويه وتهنئة العماد قائد الجيش عدة مرات.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.

يُقام المأتم يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٩ ويوارى الثرى كوديعة في جبانة حارة صيدا، على أن تُقام المراسم اللازمة لاحقًا بعد تحديد مكان وزمان الدفن.