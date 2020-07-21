نعي العسكريَّيْن اللذَين استُشْهدا جرّاءَ الانفجار في مرفأ بيروت

الأربعاء, 05 آب 2020

تنعي قيادة الجيش – مديرية التوجيه، كلاً من المعاون جواد شيا والرقيب حسن طي، اللذَين استُشهدا جراء الانفجار الكارثي الذي حصل في مدينة بيروت يوم أمس.



وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيدين:

• المعاون الشهيد جواد شيا:

- من مواليد 7 /8 /1989 - بدغان - قضاء عاليه: محافظة جبل لبنان.

- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 4 /12 /2009، ثم نقل الى الخدمة الفعلية بتاريخ 13 /9/ 2014.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش مرتين وتهنئته 4 مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 6 /8 /2020 الساعة 7.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بدغان- عاليه حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11.00 في القاعة العامة، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي 7 و8 /8 /2020 ابتداء من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة العامة لبلدة بدغان- عاليه.