نعي العميد الإداري المتقاعد رباح مجري

الثلاثاء, 30 تموز 2024

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الإداري المتقاعد رباح مجري، الذي توفي بتاريخ 30 /7 /2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 22 /10 /1965 بيروت.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 23 /4 /1992 ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 23/4/1992 ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /2020.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 3 أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 31 /7 /2024 الساعة 11.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى جامع البساتنة – دوّار شاتيلا، حيث يقام المأتم عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة – الحرج.

تُقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في منطقة الحازمية – شارع زحيمي –بناية 5077 – طابق الثالث وبتاريخَي 1و2 /8 /2024 ما بين صلاتي العصر والمغرب في منطقة المصيطبة قاعة مسجد عائشة بكّار – المركز الإسلامي.