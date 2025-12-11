نعي العميد الإداري المتقاعد ماهر الحلبي

الخميس, 11 كانون الأول 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الإداري المتقاعد ماهر الحلبي، الذي توفي بتاريخ 11 /12 /2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 13 /12 /1945 رياق - زحلة.

- تطوّع في الجيش برتبة ملازم بتاريخ 1 /7 /1973، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من1 /7 /2000.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله3 أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 12 /12 /2025 الساعة 13.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى مسجد الخاشقجي حيث يُقام المأتم الساعة 14.30.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في قاعة محي الدين البرغوث – مسجد الخاشقجي – قصقص وبتاريخي 13 و14 /12 /2025 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الرابية الكائنة في فندق الحبتور، أو عبر الإتصال بإبنه مكرم على رقم الهاتف 03/236978.