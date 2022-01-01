نعي العميد الإدراي المتقاعد الياس سيقلي

الأربعاء, 29 تشرين الثاني 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الإدراي المتقاعد الياس سيقلي، الذي توفي بتاريخ 29 / 11 / 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 22 / 4 / 1935 المية ومية – صيدا قضاء: صيدا

- تطوّع في الجيش بتاريخ 7 / 10 / 1957، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 16 / 9 / 1960، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 / 1 / 1988.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 30 / 11 / 2023 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة البشارة العجائبية-بعبدا، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.30، ثم ينقل بعدها إلى بلدته المية ومية-الجنوب ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي بتاريخي 29 / 11 / 2023 و 1 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.30، ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه. أو عبر الإتصال بإبنه فرانسوا على رقم الهاتف 192713 / 79.