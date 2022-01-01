نعي العميد الركن الطيار المتقاعد فؤاد الحسامي

الاثنين, 25 كانون الأول 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن الطيار المتقاعد فؤاد الحسامي، الذي توفي بتاريخ 24 /12 /2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 /1 /1929- بيروت.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /11 /1950، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /11 /1953، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /1979.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولد واحد.

أقيم المأتم بتاريخ 25 /12 /2023 الساعة 13.00، وجرى الدفن في جبانة المقاصد – قصقص - بيروت.

تُقبل التعازي عبر الاتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:

- زوجة الفقيد السيدة نهى الحسامي: 512945 /03

- ابنة الفقيد السيدة سيلفيا الحسامي: 308001 /03