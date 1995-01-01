نعي العميد الركن المتقاعد أحمد الوني

الأربعاء, 23 آب 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أحمد الوني، الذي توفي بتاريخ 22 /8/ 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 7/ 01 /1955 مزرعة بلده – عكار.

تطوّع في الجيش بتاريخ 12 /6/ 1978، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 8 /4 /2010.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله أربعة أولاد.

ينقل الجثمان بتاريخ 23 /8/ 2023 الساعة 9.00 من مستشفى البير هيكل - الكورة إلى جبانة بلدة مزرعة بلده - عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي بتاريخي 24 و25 /8/ 2023 اعتبارًا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة مسجد الرحمن الضناوي – طرابلس، أو عبر الإتصال بإبنه (اسامة) على الرقم: 050701/ 03