نعي العميد الركن المتقاعد أديب بو غانم

الجمعة, 09 كانون الثاني 2026

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد أديب بو غانم، الذي توفي بتاريخ 9 /1 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 /1 /1938 الرملية – عاليه.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /1 /1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 15 /9 /1961، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /7 /1986.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 10 /1 /2026 الساعة 11.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الرملية – عاليه حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في دار البلدة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في دار الرملية – عاليه، وبتاريخ 11 /1 /2026 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة رابيه هول – حبتور – سنّ الفيل وبتاريخ 12 /1 /2026 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في دار طائفة الموحدين الدروز – فردان، أو عبر الاتصال بابن الفقيد السيد روني بو غانم على رقم الهاتف 890731 /03.