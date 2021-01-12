نعي العميد الركن المتقاعد أكرم جابر

الجمعة, 05 تشرين الثاني 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أكرم جابر، الذي توفي بتاريخ 5/11/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 20 / 9 / 1951 ميفدون - النبطية.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /1 0 / 1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 7 / 1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 2004.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /3/ أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 5 / 11 / 2021 الساعة 16.00 في بلدة ميفدون – النبطية، ووري الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي عبر الاتصال بشقيق الفقيد العقيد محمد جابر على الرقم: 888464/ 03.