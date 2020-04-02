نعي العميد الركن المتقاعد أمين القاضي

السبت, 11 نيسان 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أمين القاضي، الذي توفي بتاريخ 10 / 4 / 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1/ 7 / 1936 بيروت.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 3 / 10 / 1960، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1990.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله /4/ أولاد.



يُنقل الجثمان بتاريخ 13 / 4 / 2020 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة بيصور ـــ القاعة الشرقية، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي على رقم هاتف:

شقيق الفقيد، اللواء الركن المتقاعد سمير القاضي: 493000 / 03.