نعي العميد الركن المتقاعد أمين حطيط

الثلاثاء, 30 تموز 2024

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أمين حطيط، الذي توفي بتاريخ 29/7/2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 15 /9 /1949 الدوير - النبطية.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1968، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1971، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /1998.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله 5 أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 30/7/2024 الساعة 17.00 من أمام منزله الكائن في بلدة الدوير- الطريق العام قرب تعاونية التوفير إلى جبانة البلدة، حيث يقام المأتم الساعة 17:30 في جبانة البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخَي 31 /7 /2024 و1 /8 /2024 ابتداء من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 12.30، ومن الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في مجمع بر الوالدين – الدوير، أو عبر الإتصال بالمقدم ناجي حطيط على أحد رقمي الهاتف: 026200/ 03 ورباعي 8911.