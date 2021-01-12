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نعي العميد الركن المتقاعد إيلي ناصيف
الأربعاء, 15 أيلول 2021
تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد ايلي ناصيف، الذي توفي بتاريخ 13 / 9 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 3 / 2 / 1959- دير القمر - الشوف.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 22 / 9 / 1980، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 6 / 5 / 1985، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 2010.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ولدان.
يُنقل الجثمان بتاريخ 16 / 9 / 2021 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة التلّة- دير القمر، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 14.00، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة التلّة- دير القمر، وبتاريخ 17 / 9 / 2021 ابتداءاً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة قلب يسوع- شارع سامي الصلح- بدارو أو عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- زوجته السيدة سهى صبحي جبارة 464566/ 03
- إبنه المهندس فادي 0033683718515
- الدكتورة ماريز 769706/ 71