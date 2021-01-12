نعي العميد الركن المتقاعد إيلي ناصيف

الأربعاء, 15 أيلول 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد ايلي ناصيف، الذي توفي بتاريخ 13 / 9 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 3 / 2 / 1959- دير القمر - الشوف.

تطوّع في الجيش بتاريخ 22 / 9 / 1980، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 6 / 5 / 1985، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 7 / 2010.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 16 / 9 / 2021 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة سيدة التلّة- دير القمر، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 14.00، ويُوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة التلّة- دير القمر، وبتاريخ 17 / 9 / 2021 ابتداءاً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة قلب يسوع- شارع سامي الصلح- بدارو أو عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية: