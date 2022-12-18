نعي العميد الركن المتقاعد ابراهيم بحسون

السبت, 17 كانون الأول 2022

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد ابراهيم بحسون، الذي توفي بتاريخ 17 / 12 / 2022، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 01/07/1932- شحور - صور.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1/10/1955، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 30/9/1958، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/1/1985.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /2/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 18/12/2022 الساعة 8.00 من منزله الكائن في محلة بئر حسن-مدخل السفارة الإيرانية – بالقرب من حسينية برجاوي- بناية خنافر-الطابق الثالث إلى بلده شحور- صور حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12.00 في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن في حسينية البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخ 19 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في مركز جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الجناح –قرب المديرية العامة لأمن الدولة.