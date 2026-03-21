نعي العميد الركن المتقاعد اديب سعد

السبت, 21 آذار 2026

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن اديب سعد، الذي توفي بتاريخ 20 / 3 / 2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1 / 1 / 1930 حبوب – جبيل. قضاء:جبيل.

تطوّع في الجيش بتاريخ 16 / 10 / 1952، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 20 / 9 / 1955، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد ابتداءً من 1 / 1 / 1982.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ولد واحد.

يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ 22 / 3 / 2026 الساعة 12.00 من مستشفى سيدة المعونات - جبيل إلى كنيسة مار ماما - حبوب - جبيل، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00.

تُقبل التعازي يوم السبت بتاريخ 21 / 3 / 2026 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 ويوم الأحد بتاريخ 22 / 3 / 2026 قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10.00 وبعده لغاية الساعة 19.00، ويوم الإثنين بتاريخ 23 / 3 / 2026 ابتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، ويلي ذلك قداس المرافقة، كما تُقبل التعازي عبر الاتصال بالملازم الأول البحري جوزيه ماري سعد على رقم الهاتف: 76/315203.