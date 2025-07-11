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نعي العميد الركن المتقاعد بشير طليس
الجمعة, 11 تموز 2025
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد بشير طليس، الذي توفي بتاريخ 11 / 7 / 2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 1 / 3 / 1955 الغبيري – بعبدا.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 12 / 6 / 1978، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 15 / 7 / 2006.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله 3 أولاد.
ينقل الجثمان بتاريخ 12 / 7 / 2025 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى حسينية بريتال – بعلبك، حيث يقام المأتم عند الساعة 12.00.
تُقبل التعازي بتواريخ 12، 13 و14 / 7 / 2025 في منزل شقيقته في بلدة بريتال، أو عبر الاتصال على أحد أرقام أبنائه المهندس مياس طليس: 861717 / 03، أو السيد مهند طليس: 073077 / 03.