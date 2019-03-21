نعي العميد الركن المتقاعد بيارو سليمان

الثلاثاء, 01 تشرين الأول 2019

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد بيارو سليمان، الذي توفي بتاريخ 1 / 10 /2019، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 29 / 6 /1948ـــ عمشيت/ جبيل.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 15 / 9 /1969، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 /2000.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله /3/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 2 / 10 /2019 الساعة 7.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة السيدة ـــ عمشيت، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15.00، في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00، وبتاريخَيْ 3و4 / 10 /2019 ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة السيدة ـــ عمشيت.