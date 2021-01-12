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نعي العميد الركن المتقاعد توفيق تقي
الخميس, 18 شباط 2021
تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد توفيق تقي، الذي توفي بتاريخ 18 / 2 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 24 / 3 / 1946 كفرفيلا ـــ النبطية.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 9 / 11 / 1967، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1970، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1998.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ثلاثة أولاد.
يُنقل الجثمان بتاريخ 19 / 2 / 2021 الساعة 7.00 من مستشفى الجامعة الأميركية- بيروت إلى بلدة كفرفيلا، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00، ويُوارى الثرى في جبانة البلدة.
تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
- زوجته ندى نور الدين تقي: 033083/ 03
- ابنته نورما: 070725/ 03
- شقيقه حسن 650145/ 03
- شقيق زوجته العميد المهندس علي نور الدين: 656558/ 03