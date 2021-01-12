نعي العميد الركن المتقاعد توفيق تقي

الخميس, 18 شباط 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد توفيق تقي، الذي توفي بتاريخ 18 / 2 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 24 / 3 / 1946 كفرفيلا ـــ النبطية.

تطوّع في الجيش بتاريخ 9 / 11 / 1967، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1970، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1998.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ثلاثة أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 19 / 2 / 2021 الساعة 7.00 من مستشفى الجامعة الأميركية- بيروت إلى بلدة كفرفيلا، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00، ويُوارى الثرى في جبانة البلدة.

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