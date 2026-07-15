نعي العميد الركن المتقاعد جرجس الخوري

الأربعاء, 15 تموز 2026

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد جرجس الخوري (720014)، الذي توفي يوم الثلاثاء بتاريخ 14 /7 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 30 /1 /1949 المنية - الضنية.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 15 /9 /1969، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1972، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد ابتداءً من 3 /5 /2004.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ 16 /7 /2026 الساعة 10.00 من مستشفى أوتيل ديو إلى كنيسة سيدة المعونات - حارة صخر - كسروان حيث يُقام المأتم الساعة 15.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة في بلدة أرده - زغرتا.

تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ 15 /7 /2026 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00، ويوم الخميس بتاريخ 16 /7 /2026 ابتداءً من الساعة 10.00 لغاية الساعة 15.00 في صالون الكنيسة المذكورة.