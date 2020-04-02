نعي العميد الركن المتقاعد جورج صفير

الاثنين, 20 نيسان 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد جورج صفير، الذي توفي بتاريخ 20/4/2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 3 / 2 / 1964ـــ بيروت.

تطوّع في الجيش بتاريخ 9 / 1 / 1984، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 7 / 2014.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 20 / 4 / 2020 الساعة 14.00 من مستشفى بحنس ـــ بكفيا إلى كنيسة السيدة شويا ـــ بكفيا، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

زوجة الفقيد السيدة نجاة صفير:101017/ 76.

- السيد سيمون الترك: 309214/ 03.

- السيد عصام مدور: 616603 /71.

- السيد جان أبو فرحات: 309213/ 03.

- السيد ربيع أبو جودة: 302052/ 03.