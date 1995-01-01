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نعي العميد الركن المتقاعد جورج كرم
الثلاثاء, 10 تشرين الأول 2023
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد جورج كرم، الذي توفي بتاريخ 5 / 10 / 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 10 / 10 / 1951 جزين.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 7 / 1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 / 1 / 2003.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ولدان.
يقام المأتم بتاريخ 11 / 10 / 2023 في المهجر، وسيقام قداس وجناز لراحة نفسه، بتاريخ 22 / 10 / 2023 الساعة 11.00 في كنيسة القديسة ريتا – سن الفيل.