نعي العميد الركن المتقاعد جورج كرم

الثلاثاء, 10 تشرين الأول 2023

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد جورج كرم، الذي توفي بتاريخ 5 / 10 / 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 10 / 10 / 1951 جزين.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 7 / 1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 / 1 / 2003.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله ولدان.



يقام المأتم بتاريخ 11 / 10 / 2023 في المهجر، وسيقام قداس وجناز لراحة نفسه، بتاريخ 22 / 10 / 2023 الساعة 11.00 في كنيسة القديسة ريتا – سن الفيل.