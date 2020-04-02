نعي العميد الركن المتقاعد حميد اسكندر

الاثنين, 25 أيار 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد حميد اسكندر، الذي توفي بتاريخ 25 /5 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 1 / 7 /1958 شليفا ـــ بعلبك.

تطوّع في الجيش بتاريخ 4/9/1980، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 2010.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

متأهل وله /4/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 26 /5 /2020 الساعة 11.30 من مستشفى قلب يسوع إلى كنيسة سيدة الذروع ـــ شليفا ـــ البقاع، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 14.00 في الكنيسة المذكورة.

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