نعي العميد الركن المتقاعد حنا نخله

الاثنين, 24 نيسان 2023

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد حنا نخله، الذي توفي بتاريخ 23/ 4/ 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 4/ 10/ 1958 الأشرفية - بيروت.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 19/ 5/ 1983، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 6/ 5/ 1985، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 7/ 2013.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولد واحد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 26/ 4/ 2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى صالة المجمّع الرعوي مار أنطونيوس الكبير - الدوّار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 17.00.

تُقبل التعازي بتاريخ 25/ 4/ 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية ساعة 19.00 وبتاريخ 26/4/2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية ساعة 19.00 في الصالة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال بزوجته على رقم الهاتف 979279/ 76