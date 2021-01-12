نعي العميد الركن المتقاعد حيدر عبود

الأربعاء, 10 شباط 2021

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد حيدر عبود، الذي توفي بتاريخ 8 / 2 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 10 / 6 / 1950- بيروت.

تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 7 / 1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 2004.

حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /4/ أولاد.



أقيم المأتم بتاريخ 8 / 2 / 2021 الساعة 11.30 في جبانة بلدة عنقون – صيدا.



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