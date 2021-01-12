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نعي العميد الركن المتقاعد حيدر عبود
الأربعاء, 10 شباط 2021
تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد حيدر عبود، الذي توفي بتاريخ 8 / 2 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 10 / 6 / 1950- بيروت.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 / 10 / 1973، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 7 / 1976، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 2004.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله /4/ أولاد.
أقيم المأتم بتاريخ 8 / 2 / 2021 الساعة 11.30 في جبانة بلدة عنقون – صيدا.
تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
- شقيقه: العميد المتقاعد عدنان عبود 001328/ 70
- صهره: العميد الركن الطيار المتقاعد حسين عبود 987645/ 03
- صهره: العميد الركن المتقاعد حيدر فروخ 725837/ 03.