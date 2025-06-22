نعي العميد الركن المتقاعد رفيق الحجار

الأحد, 22 حزيران 2025

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد رفيق الحجار، الذي توفي بتاريخ 21/ 6/ 2025، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 12/ 3/ 1943 شحيم - الشوف

- تطوّع في الجيش بتاريخ 4/ 10/ 1965، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/ 8/ 1968، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1/ 7/ 1994.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.

أقيم المأتم يوم الأحد بتاريخ 22/ 6/ 2025 الساعة ۱۲:۳۰ في مسجد القلعة - مرج علي - شحيم.

تُقبل التعازي للرجال والنساء قبل الدفن وبعده، ويوم الإثنين بتاريخ 23/ 6/ 2025 ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في مسجد القلعة، ويوم الثلاثاء بتاريخ 24/ 6/ 2025 ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ٢٠:٠٠ في فندق راديسون بلو - فردان، أو عبر الاتصال بابنه (السيد طارق) على رقم الهاتف الخلوي: 938511/ 70.