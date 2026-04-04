نعي العميد الركن المتقاعد زياد الحمصي

السبت, 04 نيسان 2026

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد زياد الحمصي (820129)، الذي توفي يوم الجمعة بتاريخ 3 /4 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 30 /1 /1959 دير القمر - الشوف.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 4 /9 /1980، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1982، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد ابتداءً من 1 /1 /2010.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولد واحد.

يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ 6 /4 /2026 الساعة 12.00من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة رقاد السيدة - المحيدثة - بكفيا، حيث يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 15.30 ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تُقبل التعازي يوم السبت بتاريخ 4 /4 /2026 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي 6 و7 /4 /2026 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

- زوجته السيدة نيكول: 722611/ 03

- خاله السيد جوزاف نداف: 297521/ 70