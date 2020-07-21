نعي العميد الركن المتقاعد سعيد القعقور

الخميس, 30 تموز 2020

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد سعيد القعقور، الذي توفي بتاريخ 30/ 7/ 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1/ 7/ 1933 ـــ بعاصير - الشوف / قضاء: الشوف.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 1/ 10/ 1954، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 1984.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.

ينقل الجثمان بتاريخ 30/ 7/ 2020 الساعة 15.00 من مستشفى غسان حمود – صيدا إلى بلدة بعاصير – الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 19.00 في مسجد بعاصير القديم، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

- زوجة الفقيد السيدة حياة: 699525/ 71

- ابنة الفقيد باتريسيا: 394085/ 03

- ابنة الفقيد مايا:484880/ 03

- إبن شقيقة الفقيد العقيد الركن زيدان القعقور: 387368/ 03، رباعي: 8904