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نعي العميد الركن المتقاعد سعيد القعقور
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد سعيد القعقور، الذي توفي بتاريخ 30/ 7/ 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 1/ 7/ 1933 ـــ بعاصير - الشوف / قضاء: الشوف.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1/ 10/ 1954، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 1984.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ولدان.
ينقل الجثمان بتاريخ 30/ 7/ 2020 الساعة 15.00 من مستشفى غسان حمود – صيدا إلى بلدة بعاصير – الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 19.00 في مسجد بعاصير القديم، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
- زوجة الفقيد السيدة حياة: 699525/ 71
- ابنة الفقيد باتريسيا: 394085/ 03
- ابنة الفقيد مايا:484880/ 03
- إبن شقيقة الفقيد العقيد الركن زيدان القعقور: 387368/ 03، رباعي: 8904