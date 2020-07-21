نعي العميد الركن المتقاعد سعيد القعقور

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الخميس, 30 تموز 2020

  تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد سعيد القعقور، الذي توفي بتاريخ 30/ 7/ 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

-    من مواليد: 1/ 7/ 1933 ـــ  بعاصير - الشوف / قضاء: الشوف.
-    تطوّع في الجيش بتاريخ 1/ 10/ 1954، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 1984.
-    حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
-    متأهل وله ولدان.     

ينقل الجثمان بتاريخ 30/ 7/ 2020 الساعة 15.00 من مستشفى غسان حمود – صيدا إلى بلدة بعاصير – الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 19.00 في مسجد بعاصير القديم، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
-    زوجة الفقيد السيدة حياة: 699525/ 71
-    ابنة الفقيد باتريسيا: 394085/ 03
-    ابنة الفقيد مايا:484880/ 03
-    إبن شقيقة الفقيد العقيد الركن زيدان القعقور: 387368/ 03، رباعي: 8904